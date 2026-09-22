Главы муниципалитетов Прикамья могут получить статус госслужащего

В заксобрание Пермского края внесен проект изменений в устав региона, предусматривающий изменение статуса глав муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Согласно проекту, глава муниципального образования наряду со статусом муниципального должностного лица будет замещать государственную должность Пермского края. Изменения приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Закрепление дополнительного статуса позволит определить роль глав муниципалитетов в единой системе публичной власти.

Законопроект рассмотрят на октябрьском пленарном заседании заксобрания.