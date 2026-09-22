Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Дзержинске

После обнаружения трупов собак в квартире жительницы дома на улице Чапаева в Дзержинске возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Жалоба на владелицу квартиры 1977 года рождения поступила 15 сентября. Прибыв на место, полицейские обнаружили 13 собак породы далматинец и пять трупов животных.

Тела собак направлены на исследование в ветеринарную лабораторию, расследование продолжается. По инкриминируемой статье предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы.

Галина Шамберина