Более 20% работников Башкирии заняты в неформальном секторе

По итогам второго квартала в неформальном секторе экономики Башкирии трудились около 421,7 тыс. человек, что составляет 22% от общей численности занятого населения региона. Об этом сообщает Finexpertiza со ссылкой на Росстат.

За год число работников по найму у физических лиц, а также трудящихся на предприятиях и в организациях без статуса юрлица, снизилось на 6,8%. Год назад в неформальный сектор — самозанятые, индивидуальные предприниматели и их работники, сотрудники семейных предприятий — входили на 30,6 тыс. больше человек.

В Приволжском федеральном округе Башкирия по доле неформально занятых занимает четвертое место после Пензенской и Саратовской областей, а также Чувашии. В среднем по ПФО такими работниками считаются 19,7% занятых; за год их количество уменьшилось на 3,9%.

По России неформальная занятость представлена более чем 2,8 млн работников (20,4% от всех занятых); за год их количество выросло на 0,7%.

Идэль Гумеров