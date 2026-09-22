В Чувашии завершено благоустройство более 1 тысячи объектов в сельской местности

В Чувашии на реализацию проектов по благоустройству объектов, которые выбирают жители республики, в этом году направили 3,9 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

В Чувашии завершили работы на 1 тыс. из 1,5 тыс. запланированных объектов в сельской местности. Это 67,5% от общего числа. Все работы планируют завершить до конца года.

В пяти городах — Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле, Алатыре и Канаше — реализуются 279 проектов на сумму более 1 млрд руб. Работы завершены на 146 объектах, еще 35 находятся в высокой степени готовности.

При этом по отдельным объектам есть отставание от графика. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за работами и обеспечить завершение всех объектов.

Анна Кайдалова