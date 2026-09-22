В Оренбуржье 23-29 сентября прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность

Местами по Оренбургской области с 23 до 29 сентября прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс), сообщает пресс-служба регионального МЧС. Жителей просят соблюдать запрет на посещение лесов, не жечь мусор на садовых и дачных участках и вблизи лесных насаждений, а также не разводить костры и не поджигать сухую траву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что с 9 сентября по 9 октября в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период так же запрещено разводить огонь, жечь траву и мусор, а также готовить еду на углях. За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан — до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 60 тыс. руб., для юридических лиц — до 800 тыс. руб., сообщает МЧС.

Накануне стало известно, что с начала 2026 года на территории Оренбуржья произошел 851 пожар. За это время огнем было уничтожено более 287 тыс. га.

В начале сентября ситуация с пожарами на территории региона оставалась напряженной. Пожарным подразделениям приходилось одновременно тушить сразу несколько крупных ландшафтных возгораний, для помощи пришлось задействовать авиацию из соседних регионов. Наиболее сложная обстановка, по оценкам местных властей, наблюдалась на территориях Кувандыкского округа, Кваркенского, Новоорского и Беляевского районов. К 9 сентября крупный пожар в Беляевском районе удалось ликвидировать — на очаги пожара самолет Ил-76 сбросил порядка 42 т воды, вертолет Ми-8 совершил 5 сбросов воды. На этой же территории ранее объявляли режим ЧС. Во время тушения пожара пострадал один человек.