В Перми доля квартир в лимите семейной ипотеки снизилась на 11%

В Перми с начала года доля квартир, стоимость которых укладывается в лимит семейной ипотеки, сократилась до 36%. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 47%, подсчитал аналитический центр «Движение.ру».

В то же время доля пермских студий и однокомнатных квартир в общем объеме предложения в лимите семейной ипотеки в сентябре составила 72%, годом ранее — 60%. При этом, как отмечают аналитики, столица Прикамья входит в список городов, где проще всего уложиться в лимит льготного кредита при покупке жилья с несколькими комнатами.

В целом по России сложнее всего уложиться в лимит в семейной ипотеки в Нижнем Новгороде, Москве, Казани и Уфе. В столице Татарстана доля квартир в лимите не превышает 1%.

«Семейная ипотека» с кредитной ставкой 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Госпрограмма действует до 2030 года. Максимальная сумма кредита в Москве и Санкт-Петербурге составляет 12 млн руб., в других городах — 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры.