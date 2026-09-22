В селе Манзарас Кукморского района построят школу на 500 ученических мест. На эти цели выделят 219,5 млн руб., следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кукморском районе построят школу на 500 мест за 219 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кукморском районе построят школу на 500 мест за 219 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Завершить строительно-монтажные и другие работы и ввести школу в эксплуатацию планируют до декабря 2027 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана.

Анна Кайдалова