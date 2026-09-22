В Кукморском районе построят школу на 500 мест за 219 млн рублей
В селе Манзарас Кукморского района построят школу на 500 ученических мест. На эти цели выделят 219,5 млн руб., следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.
В Кукморском районе построят школу на 500 мест за 219 млн рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Завершить строительно-монтажные и другие работы и ввести школу в эксплуатацию планируют до декабря 2027 года.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана.