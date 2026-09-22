Самарчанка пыталась провезти в Россию из Китая партию серег и очков

Жительница Самары пыталась провезти в РФ из Китая 100 пар женских серег и 21 пару очков через «зеленый коридор» в аэропорту Казани, сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

По словам путешественницы, она возвращалась из Пекина с выставки изделий ручной работы, а серьги и очки являются продукцией ее собственного производства. Россиянка пояснила, что не знакома с правилами перемещения товаров для личного пользования и поэтому проследовала по «зеленому коридору».

В действиях пассажирки таможня усмотрела признаки административного правонарушения. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Товар изъят и размещен на складе временного хранения.

«После того как сотрудники Татарстанской таможни разъяснили ей порядок декларирования, женщина изъявила желание оформить свой товар»,— говорится в сообщении.

Сабрина Самедова