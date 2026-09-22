Взлетно-посадочная полоса для БПЛА появится близ села Люк в Удмуртии

Объекты авиационного кластера, в их числе взлетно-посадочная полоса и площадка для БПЛА, появятся близ села Люк в Завьяловском районе Удмуртии. Законопроект о переводе участка площадью 53,9 тыс. кв. м из категории сельскохозяйственных земель в промышленные одобрили депутаты Госсовета республики на очередной сессии 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

Указанные земли не входят в перечень продуктивных сельхозугодий. Сейчас они считаются частной собственностью. Кадастровая стоимость участка — 189,9 тыс. руб. Проект закона представила и. о. министра имущественных отношений Анна Боталова.