В Ярском районе Удмуртии перестал существовать починок Орловский
Починок Орловский в Ярском районе Удмуртии исключили из перечня поселений. Законопроект об упразднении населенного пункта приняли депутаты Госсовета республики на сессии 22 сентября. С соответствующим обращением в республиканский парламент ранее обратились представители сельсовета.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Согласно представленным депутатам материалам, в починке более трех лет никто не проживает. На территории отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее физическим и юридическим лицам, а также жилые дома и производственные помещения.
Кроме того, в починке нет объектов жизнеобеспечения — электрических, водопроводных и телефонных сетей, а также дорог. В связи с длительным отсутствием жителей и инфраструктуры перспективы возрождения населенного пункта отсутствуют.
Земли починка местные власти планируют использовать в качестве сельскохозяйственных угодий.