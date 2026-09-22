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В Ярском районе Удмуртии перестал существовать починок Орловский

Починок Орловский в Ярском районе Удмуртии исключили из перечня поселений. Законопроект об упразднении населенного пункта приняли депутаты Госсовета республики на сессии 22 сентября. С соответствующим обращением в республиканский парламент ранее обратились представители сельсовета.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно представленным депутатам материалам, в починке более трех лет никто не проживает. На территории отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее физическим и юридическим лицам, а также жилые дома и производственные помещения.

Кроме того, в починке нет объектов жизнеобеспечения — электрических, водопроводных и телефонных сетей, а также дорог. В связи с длительным отсутствием жителей и инфраструктуры перспективы возрождения населенного пункта отсутствуют.

Земли починка местные власти планируют использовать в качестве сельскохозяйственных угодий.