Челябинцев будут судить за уклонение от уплаты налогов на 314 млн рублей

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора ООО «Интерполис». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 314 млн руб. (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, бенефициар компании, занимающейся строительством, ремонтом и обслуживанием инженерных коммуникаций, решил избежать ответственности за налоговую и финансовую ответственность. Для этого он оформил своих знакомых в организацию как учредителя и директора. В 2018–2020 годах подельники организовали преступную схему. Они оформляли фиктивный документооборот с недействующей компанией, созданной на подставное лицо, о якобы выполненных работах. После сотрудники передавали декларации в налоговый орган с ложными сведениями. В документы был включен НДС, что позволяло занижать налогооблагаемую базу. Согласно им, по сделкам были выполнены работы на 1,9 млрд руб., в том числе НДС на сумму 314 млн руб.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФНС России. За время следствия фигуранты вернули причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Бенефициар организации скрылся за пределы Российской Федерации, объявлен в международный розыск. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

Виталина Ярховска