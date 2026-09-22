Производители сушеного мяса, сыров и сладкой ваты получили знак «Самарский продукт»

Минпромторг Самарской области разрешил двум компаниям, трем индивидуальным предпринимателям и двум самозанятым использовать символику «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Решением комиссии право на использование регионального бренда получили:

ООО НПП «ПромТЭК», производитель индустриальных и моторных масел, пластичных смазок, а также сыровяленой мясной продукции и сушеного мяса;

ИП Афанасьев Эрнест Вадимович, производитель сыров и сливочного масла;

ИП Безбородов Юрий Николаевич, изготовитель пряников ручной работы и декоративных изделий;

ООО «СладПром», производитель кондитерских изделий;

ИП Сергеева Виктория Сергеевна, производитель сладкой ваты и карамельных яблок;

Самозанятая Ананьева Юлия Олеговна, создатель изделий ручной работы из ротанга;

Самозанятая Ларичева Татьяна Андреевна, создатель авторских украшений ручной работы из полимерной глины.

По последним данным, 485 предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых Самарской области обладают правом использования регионального бренда. Общее количество наименований товаров, маркированных символикой «Самарский продукт», превысило 4 030 ед.

Сабрина Самедова