Производители сушеного мяса, сыров и сладкой ваты получили знак «Самарский продукт»
Минпромторг Самарской области разрешил двум компаниям, трем индивидуальным предпринимателям и двум самозанятым использовать символику «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ
Решением комиссии право на использование регионального бренда получили:
ООО НПП «ПромТЭК», производитель индустриальных и моторных масел, пластичных смазок, а также сыровяленой мясной продукции и сушеного мяса;
ИП Афанасьев Эрнест Вадимович, производитель сыров и сливочного масла;
ИП Безбородов Юрий Николаевич, изготовитель пряников ручной работы и декоративных изделий;
ООО «СладПром», производитель кондитерских изделий;
ИП Сергеева Виктория Сергеевна, производитель сладкой ваты и карамельных яблок;
Самозанятая Ананьева Юлия Олеговна, создатель изделий ручной работы из ротанга;
Самозанятая Ларичева Татьяна Андреевна, создатель авторских украшений ручной работы из полимерной глины.
По последним данным, 485 предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых Самарской области обладают правом использования регионального бренда. Общее количество наименований товаров, маркированных символикой «Самарский продукт», превысило 4 030 ед.