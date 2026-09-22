В Татарстане на дорожные работы в этом году направят 20,8 млрд рублей

В Татарстане ведутся работы на 154 дорожных объектах, в этом году планируется ввести более 200 км автомобильных дорог регионального и местного значения и около 600 погонных м мостов. Объем финансирования составляет 20,8 млрд руб., сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Ранис Файзуллин.

В том числе 11,3 млрд руб. выделят из федерального бюджета и 9,4 млрд руб. — из бюджета Татарстана.

Еще 5,2 млрд руб. из бюджета Татарстана направили на ремонт дорог в трех крупнейших городских агломерациях. В Казанской агломерации работы идут на 19 объектах, в Набережночелнинской — на четырех, в Нижнекамской — на трех.

На строительство дополнительного выезда из Казани, дублера дороги Казань — Оренбург, в этом году предусмотрено 6,2 млрд руб.: 4,55 млрд руб. — из федерального бюджета и 1,68 млрд руб. — из бюджета Татарстана. Проект разделен на восемь этапов, по семи из них уже заключены госконтракты и ведутся работы.

Анна Кайдалова