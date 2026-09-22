Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На два месяца закрыли увельское предприятие из-за нарушений промбезопасности

Увельский районный суд признал ООО «Гемма» виновным в нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ) и приостановил деятельность предприятия на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2025–2026 годах компания использовала сети газопотребления без регистрации их в реестре опасных объектов. Кроме того, цех утилизации в это время действовал без внесения изменений в реестр из-за смены эксплуатирующей организации. Постановление о приостановлении работы предприятия не вступило в законную силу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора признало виновным ООО «Гемма» (Увельский округ) в повторном хранении трупов животных в производственных помещениях — нарушении ветеринарно-санитарных правил (ч. 1.1 ст. 10.6 КоАП РФ). Предприятие оштрафовали на 50 тыс. руб. Вскоре после этого Увельский районный суд запретил деятельность ООО «Гемма».

Виталина Ярховска

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд