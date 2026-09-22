На два месяца закрыли увельское предприятие из-за нарушений промбезопасности

Увельский районный суд признал ООО «Гемма» виновным в нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ) и приостановил деятельность предприятия на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2025–2026 годах компания использовала сети газопотребления без регистрации их в реестре опасных объектов. Кроме того, цех утилизации в это время действовал без внесения изменений в реестр из-за смены эксплуатирующей организации. Постановление о приостановлении работы предприятия не вступило в законную силу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора признало виновным ООО «Гемма» (Увельский округ) в повторном хранении трупов животных в производственных помещениях — нарушении ветеринарно-санитарных правил (ч. 1.1 ст. 10.6 КоАП РФ). Предприятие оштрафовали на 50 тыс. руб. Вскоре после этого Увельский районный суд запретил деятельность ООО «Гемма».

Виталина Ярховска