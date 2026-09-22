Людмила Тархова заявила в суде, что бывший зять Влад Пасек требовал денег

В Самарском областном суде на заседании по делу об убийстве экс-главы и Самары Виктора Тархова и его жены потерпевшая Людмила Тархова заявила, что бывший зять Влад Пасек требовал от ее дочери Екатерины просить деньги у своих родных. Гражданин Израиля хотел на средства родственников жены начать бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров Фото: Иван Петров

«Влад Пасек попросил один миллион евро. Сказал, что у него есть бизнес-план, хочет заняться строительством. Я же предложила ему принести бизнес-план и задала вопрос, почему он с ним не попросил кредит у банка. Я ему порекомендовала: развивается бизнес, но вложенные деньги должны будут принадлежать моей дочери и ее на тот момент еще не рожденному ребенку. Все это вызвало скандал во стороны Влада Пасека», — заявила Людмила Тархова.