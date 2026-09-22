Экс-росгвардеец получил восемь лет за взятку от менеджмента дзержинской фабрики

Бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от менеджмента АО «Дзержинская швейная фабрика "Русь"» (Нижегородская область). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подсудимый контролировал многомилионные госконтракты на поставку предметов личной гигиены. Как установил суд, в 2023–2024 годах Александр Бусыгин получил от представителей фабрики 6 млн руб. за общее покровительство. При этом обязательства фабрика не исполнила, причинив государству многомиллионный материальный ущерб.

Кроме реального срока, Александра Бусыгина оштрафовали на 6,7 млн руб., лишили воинского звания полковника и права занимать определенные должности на четыре года.

Помимо этого, у подсудимого конфисковали сумму денег, эквивалентную размеру взятки.

Уголовное дело в отношении взяткодателей суд еще рассматривает.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году топ-менеджера швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова арестовали по обвинению в мошенничестве у АО «Военторг» при исполнении госконтрактов с Минобороны.

Галина Шамберина