Продажи на маркетплейсе имущества банкротов из Башкирии превысили 317 млн рублей

За время действия «Витрины имущества банкротов» в Башкирии продано лотов на более чем 317 млн руб., из которых 189 млн руб. приходится на период с начала 2026 года. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Управления ФНС по Башкирии.

Действующая в формате маркетплейса витрина создана Федеральной налоговой службой совместно с компанией «Коммерсантъ Картотека». Башкирия стала одним из пилотных регионов, где 1 октября 2025 года начала работать площадка.

На федеральном уровне платформа сегодня реализует более 20 тыс. объектов, включая земельные участки, квартиры, гаражи, офисы, цеха, транспорт, станки, оргтехнику, ценные бумаги и интеллектуальную собственность. В Башкирии представлено 600 лотов.

Идэль Гумеров