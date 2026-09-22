В Самарской области число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом увеличилось до 19

В Жигулевске выросло число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом — теперь их 19 человек. Как сообщили «Ъ-Волга» в СУ СКР по Самарской области 22 сентября, речь идет о ДТП, которое произошло днем ранее, 21 сентября, на трассе М5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Самарской области Фото: СУ СКР по Самарской области

Автобус следовал из Тольятти, но в ходе движения перевернулся. Первоначально в сводках фигурировали восемь пострадавших взрослых пассажиров, однако количество раненых увеличилось.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку, а следствие возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад по делу.

Георгий Портнов