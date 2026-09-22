Людмила Тархова заявила в суде, что ее дочь постоянно просила деньги у родных

В Самарском областном суде продолжается заседание по делу об убийстве Виктора Тархова и его жены. Во время допроса дочь экс-главы Самары Людмила Тархова заявила, что внучка бывшего градоначальника регулярно просила деньги у родных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Портнов Фото: Георгий Портнов

Потерпевшая также сказала, что регулярно конфликтовала со своей дочерью. Екатерина Тархова якобы неуважительно относилась к дедушке и бабушке.

По словам, Людмилы Тарховой, Екатерина жила не по средствам. Она не понимает, почему дочь сдавала вещи Виктора Тархова в ломбард.

Андрей Сазонов