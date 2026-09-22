Два слесаря погибли в канализационном коллекторе в Нижегородской области

Двое рабочих погибли, спустившись в канализационную насосную станцию на улице Металлургов в микрорайоне Боталово-4 города Бор. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Погибшие – слесари 1980 и 1988 годов рождения. В региональном СУ СКР по факту случившегося возбудили дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение норм безопасности, дадут юридическую оценку.

Галина Шамберина