Два слесаря погибли в канализационном коллекторе в Нижегородской области
Двое рабочих погибли, спустившись в канализационную насосную станцию на улице Металлургов в микрорайоне Боталово-4 города Бор. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Погибшие – слесари 1980 и 1988 годов рождения. В региональном СУ СКР по факту случившегося возбудили дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение норм безопасности, дадут юридическую оценку.