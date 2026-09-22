В Перми повторно выставили на аукцион накренившийся долгострой на улице Ким

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» выставила на торги земельный участок с накренившимся долгостроем на ул. Ким, 14. Объявление размещено на сайте «Авито». Цена составляет 179,5 млн руб.

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Объект незавершенного строительства передается в собственность с правом на земельный участок площадью 0,2 га. Разрешение на строительство действует до 15 мая 2027 года. Проектом предусмотрено строительство жилого дома на 112 квартир, высотой 16 этажей. Общая площадь долгостроя составляет 9 тыс. кв. м, жилая площадь — 5,6 тыс. кв. м. Торги будут проведены на электронной площадке «Росэлторг», заявки на участие принимаются до 12 октября.

Возведение дома на ул. Ким, 14, было начато в 2010 году застройщиком ООО «Инвестиционная компания “Город-строй”». В 2019 году объект внесли в реестр проблемных. В 2021 году права на достройку этого дома передали краевому фонду защиты прав дольщиков. По результатам обследования недостроя, проведенного фондом, были сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, указывающими на деформационные процессы. Тогда в региональном минстрое решили не завершать строительство дома, а дольщикам выплатить компенсации.

В октябре 2024 года краевое минимущество выдало «Фонду развития территорий» разрешение на завершение долгостроя. В региональном минстрое поясняли, что по состоянию на начало 2025 года фонд готовил документацию для продажи земельного участка и объекта незавершенного строительства по ул. Ким, 14, на торгах. Инвестор, который приобретет имущество, самостоятельно примет решение о целесообразности завершения строительства дома.