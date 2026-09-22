Экс-замглавы Каракулинского района осудили за продажу муниципального имущества

Сарапульский райсуд Удмуртии вынес приговор бывшему первому замглавы администрации Каракулинского района за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Суд установил, что в 2022–2023 годах фигурант продавал по заниженной стоимости муниципальное имущество в селе Каракулино «в пользу подконтрольных лиц». Позднее он использовал проданное в своей коммерческой деятельности. Ущерб бюджету составил 2,6 млн руб.

Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Кроме того, прокурор Каракулинского района направил иск о возвращении имущества в муниципальную собственность.