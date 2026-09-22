Оренбуржье заняло 37-е место в рейтинге зарплат

Оренбургская область заняла 37-е место в рейтинге регионов по медианным зарплатам РИА Новости. По итогам второго квартала 2026 года отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг в регионе достигло 2,50, следует из анализа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Медианная зарплата в Оренбуржье составила 60,2 тыс. руб., что равняется 0,8 от общероссийского показателя. По стране в целом этот уровень достиг 72 тыс. руб. — на него можно купить 2,7 фиксированного набора товаров и услуг.

У соседей результаты отличаются: Республика Татарстан заняла 9-ю позицию, Самарская область оказалась на 38-й, Башкортостан — на 59-й.

Лидерами среди субъектов РФ стали Чукотский автономный округ с показателем в 197,2 тыс. руб., Ямало-Ненецкий автономный округ с 155 тыс. руб., а также Магаданская область, где медианная зарплата равняется 153,3 тыс. руб.

Яна Вежлева