В Ульяновской области пилот легкомоторного самолета доставлен в больницу после жесткой посадки

Ульяновская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с легкомоторным самолетом вблизи села Анненково-Лесное, сообщила во вторник, 22 сентября, Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

По сообщению ведомства, днем 22 сентября 2026 года в Майнском районе Ульяновской области около села Анненково-Лесное при проведении сельхозработ совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. На место происшествия выехали Ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР (ЦМСУТ), воздушное судно получило повреждения. Пилот с различными травмами направлен в больницу. Следователи ЦМСУТ СКР выехали на место происшествия, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. Проводится проверка по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы с лишением права заниматься этой деятельностью на срок до трех лет).

Транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования.

Сергей Титов, Ульяновск