Казань возглавила рейтинг городов-миллионников, где жилье по семейной ипотеке наименее доступно. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани доля квартир в лимите семейной ипотеки снизилась до 1%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Казани доля квартир в лимите семейной ипотеки снизилась до 1%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Казани в лимит семейной ипотеки попадает не более 1% выставленных на продажу квартир — около 100 объектов. Годом ранее показатель составлял 3%.

В рамках лимита в Казани доступны только студии и однокомнатные квартиры. Их доля среди подходящих под программу объектов составляет 100%. В среднем по городам-миллионникам на небольшие квартиры приходится 85% такого предложения.

Лимит семейной ипотеки определяется максимальной суммой кредита и первоначальным взносом. В Казани максимальная сумма кредита составляет 6 млн руб., первоначальный взнос — 20% стоимости квартиры.

Анна Кайдалова