Жителя Оренбуржья оштрафовали на 400 тысяч рублей за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд признал виновным жителя Новосергиевского района Оренбургской области в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мужчина оставил комментарий в одном из Telegram-каналов под публикацией с изображением ракетной атаки украинских сил по территории России.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Суд назначил фигуранту штраф 400 тыс. руб. и запретил на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

Яна Вежлева