В Перми в муниципальную собственность вернули земельный участок стоимостью 50 млн рублей

Прокуратура Пермского края добилась возвращения в муниципальную собственность земельного участка в Перми стоимостью 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ранее прокуратура выявила факт заключения соглашения о перераспределении земель с крупным девелопером. Договор был оформлен для обхода конкурентной процедуры предоставления земельных участков. В результате из муниципальной собственности выбыл участок площадью свыше 3,7 тыс. кв.м. При этом сумма, уплаченная застройщиком (1,3 млн руб.), оказалась существенно ниже той, за которую участок впоследствии был выставлен на продажу — 50 млн руб.

По иску прокуратуры Дзержинский суд Перми признал соглашение недействительным. Участок подлежит возврату в муниципальную собственность.