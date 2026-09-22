Еще 1,6 млрд рублей заложили в бюджете Удмуртии на расходы по СВО в этом году

Расходы бюджета Удмуртии на вопросы, связанные с проведением СВО, увеличатся в 2026 году на 1,6 млрд руб. В целом доходная и расходная части региональной казны вырастут чуть более чем на 3 млрд руб. Соответствующие изменения депутаты Госсовета Удмуртии рассмотрели на очередной сессии 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2,3 млрд руб. Безвозмездные поступления выросли почти на 700 млн руб. В частности, сборы по налогу на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (УСН) прибавили бюджету 2,1 млрд руб. При этом доходы от налога на прибыль организаций снижаются на 517 млн руб.

Неналоговые доходы вырастут на 2,8 млрд руб. Из них почти 1,2 млрд руб. — доходы от операций по остаткам на едином казначейском счете, 1,6 млрд руб. — дивиденды по акциям, принадлежащим Удмуртии.

Расходная часть бюджета увеличивается соответственно — на 3 млрд руб. Помимо 1,6 млрд руб. на расходы, связанные с проведением СВО, чуть более 500 млн руб. направят на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (резервный фонд правительства РФ), 350 млн руб. — на строительство Республиканской клинической туберкулезной больницы.

После корректировки доходы бюджета Удмуртии в 2026 году составят 167,87 млрд руб., расходы — 179,59 млрд руб., дефицит — 11,7 млрд руб.