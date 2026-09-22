Татарстанское предприятие запустило центр робототехники и ИИ в Мали

Татарстанское предприятие «Эйдос Робототехника» создало в Мали первый в Африке центр робототехники и искусственного интеллекта CIAR-Mali. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие Татарстана запустило первый центр робототехники и ИИ в Африке

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана Предприятие Татарстана запустило первый центр робототехники и ИИ в Африке

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана

В состав комплекса вошли учебно-лабораторные помещения с промышленной и мобильной беспилотной робототехникой, оборудованием для автоматизации технологических процессов и вычислительной инфраструктурой для задач ИИ. Центр предназначен для обучения школьников и студентов.

Также в нем установлены рабочие станции и серверный комплекс хранения данных.

Анна Кайдалова