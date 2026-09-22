Челябинский театр кукол получил две награды фестиваля «Соломенный жаворонок»

В Челябинске завершился X международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослых «Соломенный жаворонок». По итогам смотра представители челябинского театра кукол одержали победу в двух ключевых номинациях: лучшим режиссером признан Александр Борок (спектакль «Актеры»), а лучшим художником — Виктор Плотников (спектакль «Балаганчик»).

Всего в программе юбилейного фестиваля, приуроченного к 90-летию челябинского театра, было представлено 18 постановок из 10 городов России и Казахстана. Победителей определяли сами участники путем анкетного голосования. Лучшим спектаклем фестиваля признана постановка «Джинжик» театральной лаборатории Яны Туминой (Санкт-Петербург). Приз за лучшую женскую роль получила Дарина Осетрова (Вологда), за лучшую мужскую — Толенды Альгожин (Казахстан). Лауреатам вручили символ фестиваля «Голдмен» и статуэтки каслинского литья.

Творческий сезон в челябинском театре кукол продолжат «Большие гастроли» Красноярского театра кукол, которые пройдут с 22 по 28 сентября. В афишу включены четыре постановки для разных возрастных категорий.

Евгений Рыженьков