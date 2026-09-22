В Стерлитамаке рассмотрят дело о передаче телефонных номеров мошенникам

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело восьми человек, обвиняемых в передаче абонентских номеров мошенникам (ч. 2 ст. 274.4 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2025 года обвиняемые в составе организованной группы оформляли абонентские номера на третьих лиц, затем передавали их за денежное вознаграждение соучастникам.

Сотрудники правоохранительных органов «пресекли их деятельность» при отправке почти 90 сим-карт в другой регион, отмечается в сообщении. Обвиняемые получили более 1 млн руб.

Фигуранты уголовного дела признали вину.

В отношении других участников преступной группы материалы дела выделили в отдельное производство.

Майя Иванова