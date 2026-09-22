В Самарской области замедлилась годовая инфляция

В Самарской области в августе этого года годовая инфляция замедлилась и составила 7,88%, однако это выше, чем в целом по стране (6,33%). Об этом сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Цены в регионе в августе, по данным Росстата, снизились по сравнению с июлем на 0,37%.

«Дешевле стали обходиться услуги и продукты питания, а цены на непродовольственные товары выросли незначительно. За 12 месяцев услуги и непродовольственные товары подорожали больше, чем потребительская корзина в целом, а продовольствие — меньше»,— говорится в сообщении.

С исключением фактора сезонности рост цен продолжил замедляться во многом благодаря расширению предложения на отдельных товарных рынках, отметили в ЦБ.