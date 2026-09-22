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В Набережных Челнах на ремонт крытого катка выделили 150 млн рублей

В Набережных Челнах капитально отремонтируют здание крытого катка с искусственным льдом детско-юношеской спортивной школы «Челны». На эти цели выделят 150 млн руб., следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

В Набережных Челнах на ремонт крытого катка выделили 150 млн рублей

В Набережных Челнах на ремонт крытого катка выделили 150 млн рублей

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Набережных Челнах на ремонт крытого катка выделили 150 млн рублей

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В рамках работ предусмотрены ремонт, благоустройство территории, а также приобретение и установка мебели, оборудования и инвентаря. Завершить работы планируют до 1 декабря 2027 года.

Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает Главстрой республики.

Анна Кайдалова