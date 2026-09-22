В Челябинске три улицы получили названия

Депутаты Челябинской городской думы утвердили названия для трех улиц муниципалитета на 22-м заседании. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

В поселке Смолино появилась улица князя Владимира. Она располагается между улицами Первомайской и Чапаева. Участок между улицей Героев Танкограда и Молодежным переулком получил название улицы имени генерал-лейтенанта Зюбко. Пространству от Дворца пионеров и школьников имени Крупской до площади пионеров-героев присвоено наименование бульвара Александра Невского по инициативе настоятеля храма святого Александра Невского протоиерея Бориса Кривоногова.

Виталина Ярховска