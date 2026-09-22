В Зеленодольске на строительство школы выделили 1,1 млрд рублей
В Зеленодольске построят общеобразовательную школу на 500 мест. На эти цели из бюджета Татарстана выделили 1,1 млрд руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
В Зеленодольске на строительство школы выделили 1,1 млрд рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Завершить строительно-монтажные и другие работы, а также ввести школу в эксплуатацию планируют до 1 декабря 2027 года.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».