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В Зеленодольске на строительство школы выделили 1,1 млрд рублей

В Зеленодольске построят общеобразовательную школу на 500 мест. На эти цели из бюджета Татарстана выделили 1,1 млрд руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

В Зеленодольске на строительство школы выделили 1,1 млрд рублей

В Зеленодольске на строительство школы выделили 1,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Зеленодольске на строительство школы выделили 1,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Завершить строительно-монтажные и другие работы, а также ввести школу в эксплуатацию планируют до 1 декабря 2027 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова