В Зеленодольске построят общеобразовательную школу на 500 мест. На эти цели из бюджета Татарстана выделили 1,1 млрд руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Зеленодольске на строительство школы выделили 1,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Зеленодольске на строительство школы выделили 1,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Завершить строительно-монтажные и другие работы, а также ввести школу в эксплуатацию планируют до 1 декабря 2027 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова