В Самарской области пресечена массовая торговля нелегальными ветпрепаратами

Арбитражный суд Самарской области вынес семь постановлений о привлечении предпринимателей к административной ответственности за продажу ветеринарных препаратов без лицензии. Решения приняты по искам Управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям, сообщили в ведомстве 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Нарушения зафиксированы сразу в нескольких населенных пунктах: в Самаре, Нефтегорске, Тольятти и селе Кошки. В частности, в Тольятти в апреле и мае 2026 года в ходе проверок выявили двух коммерсантов, которые торговали ветпрепаратами в розницу без разрешительной документации.

Основанием для инспекционных визитов стали сведения из государственной системы мониторинга оборота товаров «Честный знак». По всем выявленным эпизодам были возбуждены административные дела.

Георгий Портнов