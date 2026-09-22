Почти 80% челябинцев хотят получать компенсацию за неотгулянный отпуск ежегодно

Среди экономически активных челябинцев 78% хотели бы иметь возможность ежегодно получать компенсацию за неиспользованные дни отпуска, а не ждать для этого увольнения. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob.

Чаще всего местные жители отмечают, что в их компании не получается уйти в полный отпуск либо обойтись без переносов отдыха, и деньги за неотгулянные дни помогут компенсировать подобные ситуации. При этом 12% респондентов не поддерживают такую идею, утверждая, что деньги не заменят восстановления, а постоянная работа вредна для здоровья. Среди опрошенных до 35 лет подобную выплату хотели бы 82%, среди тех, кто старше,— 74%. При этом 87% местных жителей, у которых к концу года остаются неиспользованные дни отпуска, согласны с такой идеей, а среди челябинцев, планирующих полностью отгулять отпуск, доля поддержки снижается до 68%.

Виталина Ярховска