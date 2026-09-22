Молодые специалисты Ижевска оценили сложность поиска работы на 8 баллов из 10
На 7,9 балла из 10 возможных оценили молодые специалисты Ижевска, вышедшие на рынок труда в 2025 году, уровень сложности трудоустройства. Годом ранее этот показатель был ниже — 7,2 балла, в 2023-м — 6,9. Такие результаты показал опрос SuperJob.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
«Рынок труда изменился. Вакансий за год стало на 18% меньше, а резюме — на 32% больше. После двух лет жесткого кадрового дефицита работодатели перешли к более сдержанному найму, темпы роста зарплат замедлились»,— говорится в сообщении.
66% опрошенных ижевчан назвали основным барьером при поиске работы отсутствие опыта. Еще 23% неудовлетворены стартовыми зарплатами. 18% респондентов рассказали об отсутствии или малом количестве вакансий, которые «соответствуют их требованиям».
С высокой конкуренцией на рынке труда столкнулись 10% опрошенных молодых специалистов. Трудностей при трудоустройстве не встретили 9% опрошенных.
Опрос проходил с 3 августа по 11 сентября.