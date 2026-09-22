Челябинца осудили за мошенничество при строительстве частных домов

Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным 46-летнего местного жителя в мошенничестве при строительстве домов и иных объектов (ч. 2,3 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2025 году горожанин, являясь самозанятым, размещал объявления в интернете об оказании услуг по строительству каркасных деревянных домов, бань, веранд и иных объектов. Не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, после получения предоплаты от клиентов он распоряжался средствами по своему усмотрению. Общий ущерб восьми потерпевшим составил 3,5 млн руб. Суд удовлетворил их гражданские иски в полном объеме.

Виталина Ярховска