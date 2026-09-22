Уголовное дело завели из-за гибели людей в карстовой яме в Нижегородской области

Легковой автомобиль провалился в заполненный водой карстовый провал около села Чулково Вачского округа 21 сентября, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области. Находившиеся в автомобиле два человека погибли, по данному факту региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тела погибших мужчины 1976 года рождения и женщины 1979 года рождения извлекли из воды водолазы МЧС.

В региональном СУ СКР добавили, что для выяснения причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Галина Шамберина