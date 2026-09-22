Уроженца Челябинска отправили в колонию за призывы к терактам

Центральный окружной военный суд признал виновным 29-летнего уроженца Челябинска в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Установлено, что местный житель, являясь сторонником проукраинской идеологии, в 2022 году разместил в интернете материалы с призывами к насилию в отношении представителей государственной власти и правоохранительных органов. Его задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Помимо основного наказания, фигурант получил запрет на администрирование сайтов и каналов на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска