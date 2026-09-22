На Южном Урале сильнее всего выросло число вакансий для домашнего персонала

В августе 2026 года работодатели Челябинской области разместили на 17% больше вакансий для домашнего и обслуживающего персонала, чем в августе 2025-го. Это самый сильный рост востребованности, сообщает платформа hh.ru.

На втором месте по динамике спроса оказалась сфера транспорта, логистики и перевозок (+15%), на третьем — рабочие (+10%). Также выросло число предложений для административного персонала (+9%) и специалистов сферы строительства и недвижимости (+2%). При этом наиболее востребованными на региональном рынке труда являются рабочие (19% от всех активных вакансий в регионе), кадры из сфер строительства и недвижимости (13%), производства и сервисного обслуживания (12%), продаж и обслуживания клиентов (10%), а также транспорта, логистики и перевозок (9%).

Дороже всего среди этих вакансий оценивают специалистов сферы строительства и недвижимости. В конце лета 2026 года медианные зарплатные предложения для них составляли 129,9 тыс. руб. Далее идут кадры из сферы транспорта, логистики и перевозок (119,6 тыс. руб.), рабочие (116,5 тыс. руб.), домашний (87,7 тыс. руб.) и административный персонал (76,1 тыс. руб.). Медиана предлагаемого жалованья в целом по Челябинской области составила 76,2 тыс. руб.

Виталина Ярховска