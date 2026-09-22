В массовой аварии в Магнитогорске погиб водитель

После столкновения шести автомобилей в Магнитогорске один из водителей погиб. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, шесть транспортных средств столкнулись 21 сентября на улице 9 Мая. В результате ДТП 21-летний водитель Daewoo Nexia погиб на месте. Еще двух водителей доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства происшествия.

Виталина Ярховска