В Кизильском округе при пожаре погибли два человека

При тушении пожара в частном доме в поселке Новый Кондуровский были обнаружены тела двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло в доме на двух хозяев. К прибытию добровольцев пожар охватил часть здания и кровлю. Открытое горение ликвидировано на площади 120 кв. м. При тушении в одной из половин дома были обнаружены местные житель и жительница без признаков жизни. Причину трагедии предстоит установить специалистам отделения дознания.

Виталина Ярховска