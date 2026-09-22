Подростка из Кургана подозревают в оправдании терроризма

СУ СКР по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя о публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Он задержан, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в августе 2026 года юноша по заданию неустановленных лиц из интернета аэрозолем нанес около административных зданий в двух населенных пунктах региона лозунговые надписи. Эти надписи оправдывали деятельность организации, признанной террористической в Российской Федерации. За это подростку было обещано денежное вознаграждение.

Местного жителя задержали сотрудники УФСБ России по Курганской области. Он признался в содеянном и указал здания и объекты, на которых рисовал. Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Виталина Ярховска