Торги на право строительства корпуса краевой больницы в Березниках объявят повторно

Торги на право строительства нового корпуса краевой больницы им. Е. А. Вагнера в Березниках стоимостью 2,2 млрд руб. признаны несостоявшимися. На конкурс была подана только одна заявка, она не соответствовала требованиям. В ближайшее время торги будут объявлены повторно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Новое здание больницы должно быть построено на участке, расположенном на ул. Льва Толстого, 23а. Общая площадь корпуса составит 11,9 тыс. кв. м. В нем разместятся детская поликлиника, педиатрический стационар и женская консультация. Педиатрический стационар рассчитан на 53 койки. Детская поликлиника и женская консультация смогут принимать по 150 пациентов в смену.

К строительным работам предполагалась приступить с 30 ноября 2026 года, сдать объект — 29 ноября 2028 года.