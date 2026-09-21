За одной партией

«Единая Россия» в Прикамье получила больше голосов на выборах в Госдуму РФ, краевой парламент и Пермскую думу по сравнению с 2021 годом. По прогнозам экспертов, единороссы могут получить примерно 47 из 60 мест в региональном заксобрании. Число представителей КПРФ, наоборот, может сократиться с 11 до 5. При этом коммунисты имеют шансы сохранить позиции в Пермской думе. Кроме того, впервые в городской думе будет представлено шесть партий. К привычному набору из «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» добавятся «Новые люди» и «Партия пенсионеров». Представители власти и часть экспертов объясняют рост поддержки партии власти «консолидацией общества перед лицом внешних угроз». Другие связывают результат «Единой России» с возможностями «административной мобилизации» электората.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Пермском крае завершилось голосование за депутатов Государственной думы РФ, регионального законодательного собрания и Пермской городской думы. Как сообщается на сайте избирательной комиссии Пермского края, большая часть избирателей (49%) проголосовали за «Единую Россию», КПРФ поддержали 15,86% проголосовавших, ЛДПР — 10,62%, «Новых людей» — 10,19%. По сравнению с аналогичной кампанией 2021 года, число проголосовавших за «Единую Россию» выросло на 15,44%, а за ближайших конкурентов партии власти — КПРФ, напротив, сократилось на 6,99%.

Аналогичная тенденция наблюдается на выборах в краевой парламент. По предварительным данным регио­нального избиркома, «Единая Россия» в сравнении с 2021 годом увеличила свой процент на выборах в заксобрание Прикамья с 33,05 до 48,67%. Доля КПРФ сократилась с 22,74 до 15,52%. Более чем вдвое уменьшился процент «Справедливой России» — с 11,31 до 5,0%. Процент ЛДПР и «Новых людей» несущественно увеличился: с 9,64 до 10,92% и с 8,40 до 10,34% соответственно.

На выборах в Пермскую городскую думу, согласно предварительным данным, в сравнении с 2021 годом «Единая Россия» увеличила процент с 29,9 до 38,27%. Также вырос процент проголосовавших за «Новых людей» (с 11,57 до 15,41%), ЛДПР (с 8,26 до 11,04%) и «Партию пенсионеров» (с 4,25 до 5,88%). Последняя партия преодолела 5%-ный барьер и будет представлена в городской думе.

Отметим, что в отличие от выборов в Госдуму РФ и в краевой парламент процент поддержавших КПРФ в 2026 году (19,93%) остался примерно на том же уровне, что и в 2021-м (19,62%). А вот процент «Справедливой России» сократился с 11,77 до 6,24. Таким образом, в Пермской думе могут быть впервые представлены шесть партий.

Кроме того, в этом году системной оппозиции не удалось одержать существенных побед в одномандатных округах. На выборах в краевой парламент почти во всех округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Исключением стал округ №11, в котором победил экс-директор «Протон-ПМ» Игорь Арбузов, участвовавший в выборах от ЛДПР. Ранее по данному округу «Единой Россией» был выдвинут главврач Пермской краевой клинической больницы Григорий Цепаев. Однако позже он отказался от участия в выборах и написал соответствующее заявление. 27 августа регистрация кандидата была аннулирована. Соответствующее решение ТИК опубликовано на Едином портале избирательных комиссий Прикамья.

Политолог, директор АНО «Центр стратегических коммуникаций» Сергей Ильин прогнозирует, что количество мест «Единой России» в новом созыве Законодательного собрания Пермского края (с учетом одномандатников) вырастет с 40 до 47, ЛДПР — с трех до четырех, «Новых людей» — с двух до трех. Число мандатов КПРФ, напротив, может сократиться с 11 до пяти, а «Справедливой России» — с трех до одного.

В Пермской городской думе во всех одномандатных округах, кроме округа №3, также одержали победу кандидаты от партии власти. В округе №3 победил дружественный «Единой России» кандидат-самовыдвиженец Владимир Плотников, уже не первый созыв избирающийся от этой территории. «Единая Россия» выдвинула по данному округу помощника депутата заксобрания Елену Черепанову. По данным ГАС «Выборы», ее поддержали 1869 избирателей, а Владимира Плотникова — 4427.

Региональные власти довольны результатами избирательной кампании. «Я благодарен каждому жителю края за высокую явку и консолидированную позицию. Пермский характер в очередной раз проявил себя: несмотря на внешние угрозы, попытки дестабилизации и риски, связанные с атаками БПЛА, наши люди пришли на участки спокойно, сплоченно и без суеты»,— прокомментировал итоги выборов губернатор Пермского края и секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Махонин. Глава региона отметил также на своих страницах в соцсетях, что «Единая Россия» укрепила позиции на всех уровнях».

Получить комментарий от первого секретаря КПРФ Ксении Айтаковой не удалось, она не ответила на сообщение корреспондента «Ъ-Прикамье». Председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Вероника Куликова сообщила, что «реготделение опубликует информацию по итогам выборов после анализа всех протоколов и получения ответов по направленным в комиссии жалобам».

Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Средняя явка на выборы по региону составила около 46,83%. Отметим, что в 2021 году явка на выборы в Прикамье составляла 38,3%. Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин связал результаты партий и кандидатов «с консолидацией общества на фоне внешнего давления». «Однако наши избиратели пришли на избирательные участки, чтобы выразить поддержку курсу развития страны и региона»,— добавил господин Вагин.

Политолог, директор АНО «Центр стратегических коммуникаций» Сергей Ильин также связывает рост явки и увеличение процента «Единой России» с «консолидацией общества перед лицом внешних угроз». «На этом фоне еще весной, в результате консультаций с краевыми властями, состоялся переход нескольких действующих депутатов из „Справедливой России“ и „Новых людей“ в ряды кандидатов „Единой России“. Все они успешно прошли кампанию и добавили к ее результату свои рейтинги и ресурсы. Однако главным региональным локомотивом результата стал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Рейтинг доверия губернатору, результаты работы команды Махонина и планы развития стали сутевым содержанием кампании единороссов, которые позволили конкретизировать и приземлить повестку»,— считает эксперт.

Сергей Ильин отметил также яркую кампанию «Партии пенсионеров»: «Алексей Грибанов (бывший вице-мэр Перми.— «Ъ-Прикамье») показал, как за считаные месяцы можно превратить спящий проект в реального участника политики. Концентрация внимания на краевой столице принесла закономерный результат. Партия точно заслужила свое призовое место в Пермской городской думе и продление преференции в виде возможности выдвигать кандидатов без сбора подписей». «ЛДПР тоже улучшила позиции. Фракция в краевом парламенте вырастет за счет одномандатника Игоря Арбузова»,— добавил господин Ильин. Сокращение результатов КПРФ и ЛДПР политолог связывает с «невнятной повесткой и странной кадровой политикой».

Политтехнолог Виктор Соколов связывает результат «Единой России» с «административной мобилизацией» лояльного электората. «Кроме того, у партии власти есть возможность ассоциировать себя с любым проектом или программой благоустройства, финансируемой за счет бюджета. Таких возможностей нет ни у КПРФ, ни у другой системной оппозиционной партии»,— считает эксперт.

Сокращение процентов КПРФ на выборах в Госдуму РФ и в краевой парламент господин Соколов объясняет несколькими факторами: «Во-первых, по объективным причинам, сокращается ядерный электорат партии — пенсионеры. Кроме того, незадолго до голосования с выборов сняли харизматичного лидера списка КПРФ по Пермскому краю и Удмуртии Николая Бондаренко (был оштрафован за „публичное демонстрирование экстремистской символики“ (ст. 20.3 КоАП).— «Ъ-Прикамье»)»,— подчеркнул эксперт. Он добавил, что «в целом оппозиция не смогла предложить программы и темы, интересные локальным сообществам — жителям района, округа — привлечь электорат». «Сказался общий кризис идей, отсутствие ярких предвыборных программ, политических кадров»,— считает Виктор Соколов.

Константин Кадочников