Евгений Харлачев подал в отставку с поста главного тренера саратовского «Сокола»

Главный тренер саратовского «Сокола» Евгений Харлачев подал в отставку. Об этом объявила пресс-служба объявила клуба после поражения саратовцев в Кирове от местного «Динамо» со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПФК «Сокол» Саратов Фото: ПФК «Сокол» Саратов

Господина Харлачева назначили главным тренером в марте 2026 года. Тогда тренер подписал контракт до конца сезона 2026-2027.

Ранее Евгений Харлачев уже работал с «Соколом» с июня 2022 по май 2023 года. Под его руководством в осенней части первенства команда набрала 27 очков из 30 возможных и вышла в Первую лигу.

Нина Шевченко