Явка с победной

В Ульяновской области с прогнозируемым результатом завершились выборы губернатора и депутатов Госдумы. В этом году регион показал беспрецедентную явку избирателей — 69%, а на некоторых участках она доходила до 94%. По одномандатным округам в Госдуму прошли кандидаты от «Единой России», значительно обогнавшие своих соперников. На выборах губернатора с большим отрывом от соперников победил действующий губернатор Алексей Русских. Конкуренты признают его победу, хотя отмечают, что надеялись на более высокий свой результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В понедельник в Ульяновской области подведены итоги выборов губернатора региона и депутатов Госдумы. Как прозвучало на итоговом заседании облизбиркома, состоявшемся уже в 19 часов вечера, итоговая явка избирателей (судя по данным выборов губернатора) составила 68,76%.

На выборах губернатора с большим отрывом победил действующий губернатор Алексей Русских (КПРФ). Он набрал 77,05% голосов избирателей (пять лет назад у него было 83,16%). Сергей Маринин (ЛДПР) набрал 8,72% (в 2021 году на выборах губернатора у него было 4,75%). Телеведущая Марина Ким, выдвинутая партией «Справедливая Россия», получила 7,32% голосов, предприниматель Юлия Ясайтис («Новые люди») — 5,23%.

На выборах в Госдуму в одномандатных округах с большим отрывом победу одержали кандидаты от «Единой России». В Ульяновском округе №185 победил секретарь реготделения «Единой России», первый вице-спикер регионального заксобрания, гендиректор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко — 48,29%. В Радищевском избирательном одномандатном округе №186 победу одержал председатель ВОИР, москвич Владимир Кононов, получивший 61,67% (пять лет назад ему для победы хватило 28,91%).

По спискам партий в целом по региону лидирует «Единая Россия», хотя и с худшим, чем в соседних регионах, показателем. За нее проголосовали 50,65% избирателей (в 2021 году у нее было 39,03%). На втором месте КПРФ — 22,19% (в 2021 году было 33,14%). За ЛДПР проголосовали 8,8% избирателей (в 2021 году было 7,40%), за «Новых людей» — 8,11% (в 2021 году было 5,36%). «Справедливая Россия» набрала 5,11% (в 2021 году было 5,00%). У Российской партии пенсионеров — 1,58%, у партии «Родина» — 0,69%, «Коммунисты России» набрали 0,66%, «Зеленые» — 0,54%, Партия прямой демократии — 0,20%.

Отдаленные районы Ульяновской области, как показывает выборочный анализ результатов голосования, показали особо высокую явку. Так, к примеру, в Николаевском районе в УИК №1901 явка избирателей составила 89,32%, в Радищевском районе в УИК №2305 — 87,07%, в УИК №2306 — 93,92%, в УИК №2704 — 91,79%.

Докладывая в понедельник губернатору о предварительных итогах выборов на заседании штаба по комплексному развитию региона, председатель облизбиркома Елена Горбунова отметила, что по 186 округу явка составила 72%. Самую высокую явку показали Сурский район (более 88%), Павловский (88,5%), Карсунский (83,7%), Николаевский (82%), Радищевский (более 81%). Более 42% — молодые избиратели в возрасте от 18 до 35 лет. По ее словам, «такой уровень участия избирателей наблюдается в регионе впервые».

В беседе с «Ъ» Елена Горбунова сказала, что у нее не вызывает удивленный или сомнений столь высокая явка. Ее она объясняет эффективностью проекта ЦИК «Информ УИК» (адресное информирование избирателей о предстоящих выборах — члены участковых избирательных комиссий проводили подомовые или поквартирные обходы, уточняя данные об избирателях и объясняя особенности выборов), кроме того, по ее словам, использовались дополнительные формы выездных голосований. Она также отметила, что нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не было. Всего за три дня голосования было лишь шесть обращений избирателей, сообщивших о конкретных сложностях, касавшихся конкретно их голосования.

Губернатор региона Алексей Русских сказал «Ъ», что в ходе выборов удалось «обеспечить абсолютную чистоту процесса», «созданы все условия для свободного волеизъявления граждан», а «система общественного контроля сработала как часы». «На данный момент у меня нет ни одного подтвержденного сигнала о значимых нарушениях», — сказал глава региона. Он также считает, что на явку избирателей оказал влияние и «призыв президента Владимира Путина показать всему миру монолитность общества и крепость российской государственности».

Кандидат в губернаторы от ЛДПР Сергей Маринин сказал «Ъ», что считает результаты выборов губернатора «соответствующими реальности», хотя рассчитывал на более высокий свой результат. «По результатам опросов экзитполов мои показатели прогнозировались существенно выше. Но, по всей видимости, нашлись местные “фокусники”, которые путем различных манипуляций обеспечили желаемый для власти результат. Также отмечу, что административный ресурс был задействован на полную катушку», — сказал господин Маринин, заметив, что официально зарегистрированных нарушений, позволяющих отменить результаты голосования, партия не зафиксировала.

Ульяновский политолог, член экспертного совета регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР» Николай Васин считает, что, судя по составу кандидатов, итог выборов был предсказуем. «Здесь еще и вина самих партий, которые совсем не занимаются подготовкой и обучением своих кандидатов, к тому же на участие слишком часто претендуют партийные функционеры», — заметил политолог.

Сергей Титов, Ульяновск