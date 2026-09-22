В дело о банкротстве «Соликамскбумпрома» вступила краевая прокуратура

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство краевой прокуратуры о вступлении в дело о банкротстве АО «Соликамскбумпром» (СБП). Информацию об этом судья озвучила на заседании 21 сентября. Представитель прокуратуры на этом процессе не присутствовал.

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На заседании в Арбитражном суде Пермского края рассматривались сразу три заявления кредиторов АО «Соликамскбумпром». Речь идет об ООО «Лесхоз», ООО «Астон», а также ООО «Электротехконтроль». Заявления первых двух оставлены без рассмотрения. Как выяснилось в ходе судебного заседания, предприятие погасило задолженность перед «Астоном». Представитель ООО «Электротехконтроль» настаивала на удовлетворении требований. Согласно картотеке суда, в этом году арбитраж удовлетворил пять исков компании к предприятию на общую сумму свыше 49 млн руб. Представитель АО «Соликамскбумпром», в свою очередь, заявила, что запланированы переговоры предприятия с руководством кредитора по урегулированию данного спора и погашению задолженности. Представители мажоритарных кредиторов, присутствовавших в суде, включая ПАО «Пермэнергосбыт», вновь настаивали на введении процедуры наблюдения в отношении предприятия. Судебное разбирательство по требованиям ООО «Электротехконтроль» отложено на 6 октября.

Напомним, сейчас в Арбитражном суде Пермского края рассматривается вопрос о начале процедуры банкротства АО «Соликамскбумпром» (СБП). Мажоритарные кредиторы (в их числе ООО «УК „Интеллект Капитал“», ПАО «Пермэнергосбыт», «Газпром межрегионгаз Пермь» и другие) настаивают на введении в отношении предприятия процедуры наблюдения. Предприятие продолжает генерировать миллионные долги — на сегодняшний день сумма задолженности перед кредиторами составляет свыше 4 млрд руб. На часть имущества СБП наложен арест. К делу о банкротстве привлечены президент общества Наталия Ступникова, а также Татьяна и Кирилл Барановы. Последние являются членами семьи скончавшегося экс-президента АО «СБП» Виктора Баранова.